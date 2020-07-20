Финансы

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали
 Reuters три источника, близкие к переговорам.
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РБКвчера в 16:02
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ТАСС вчера в 05:48
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Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
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Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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Lenta.ru вчера в 21:00
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Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Выход новой ОС от Windows запланирован на весну 2021 года.
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Звезда Голливуда Стивен Сигал посетил Бурятию

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