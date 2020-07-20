Финансы
РИА НовостиСбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомостивчера в 13:20
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Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
Фонтанка.Рувчера в 13:05
Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей
Ведомостивчера в 13:20
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
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Граждане России могут получить финансовую помощь от государства в размере 15 тыс. рублей.
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Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings вчера в 11:01
Общество
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
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REGNUM вчера в 09:27
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Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
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Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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RT на русском вчера в 17:15
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Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
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В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России.
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Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
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В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Выход новой ОС от Windows запланирован на весну 2021 года.
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Звезда Голливуда Стивен Сигал посетил Бурятию
Звезда Голливуда Стивен Сигал приехал в Улан-Удэ и сразу же отправился на площадь Советов.
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