с чего всё началось

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.

Политика Хабаровчане устроили травлю Дегтярёву в соцсетях Жители Хабаровского края не обрадовались назначению Михаила Дегтярёва, бывшего депутата Госдумы, на должность врио губернатора, сообщает ИА DEITA.RU. 15

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 266

Происшествия Под Челябинском мужчину убило молнией Златоуст, Челябинская область, 21 июля 2020, 08:14 — REGNUM В Златоусте Челябинской области мужчину убило молнией.

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 178

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 27

Экономика В России ужесточили выдачу кредиток Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт. 6

Культура В Краснодаре пройдет выставка молодых художников «В изоляции» В экспозиции будет представлено более 30 живописных, графических работ и скульптур молодых художников из Краснодарского края и Москвы.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,5K

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 90