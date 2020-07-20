Финансы
РИА НовостиСбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомостивчера в 13:20
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Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей
Ведомостивчера в 13:20
Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
Фонтанка.Рувчера в 13:05
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Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона после своей отставки.
URA.Ru 01:06
Армия и оружие
На Украине назвали «плоскодонками» корабли США, купленные ВМСУ за 600 млн долларов
Шабовта отмечает, что Киеву «втулили» плоскодонки за 600 млн долларов, громко назвав их «хорошими кораблями береговой охраны», якобы предназначенными для Азовского моря.
ФАН вчера в 20:26
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Политика
Хабаровчане устроили травлю Дегтярёву в соцсетях
Жители Хабаровского края не обрадовались назначению Михаила Дегтярёва, бывшего депутата Госдумы, на должность врио губернатора, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 00:55
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории Кузбасса, где за сутки выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец 19 июля в 13:27
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Армия и оружие
Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море
Напомним, международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море.
Политическая Экспертиза вчера в 10:37
Происшествия
Под Челябинском мужчину убило молнией
Златоуст, Челябинская область, 21 июля 2020, 08:14 — REGNUM В Златоусте Челябинской области мужчину убило молнией.
REGNUM 01:14
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити вчера в 02:52
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
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National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 19 июля в 03:10
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС вчера в 16:43
Культура
В Краснодаре пройдет выставка молодых художников «В изоляции»
В экспозиции будет представлено более 30 живописных, графических работ и скульптур молодых художников из Краснодарского края и Москвы.
Кубанские новости вчера в 04:11
Общество
На Украине из памятника Ленину сделали болгарина
Известия вчера в 23:48
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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«Джокер» возглавил антирейтинг фильмов Великобритании в 2019 году
В отчете совета за 2019 год сказано, что на «Джокера» жаловались больше всего.
Профиль вчера в 08:10
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Лидеры Евросоюза договорились по антикризисному пакету
Лидеры Евросоюза одобрили соглашение по антикризисному пакету.
BFM.ru 01:24
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1
В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv 19 июля в 03:45
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ 18 июля в 07:04
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Политика
Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске
Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.
Актуальные комментарии вчера в 03:43