с чего всё началось

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.

Политика Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. 1,1K

Политика Кипр получит из ресурсов ЕС 2,7 миллиарда евро Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что его страна получит от Евросоюза свыше 2,7 миллиарда евро.

Общество Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. 10

Здоровье Воронежским пациентам с коронавирусом оставили 1604 койки Еще в трех медицинских учреждениях Воронежской области произошло обратное перепрофилирование коек, предназначавшихся для пациентов с COVID-19, сообщили 20 июля в департаменте здравоохранения. 3

Экономика Госдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. 7

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 25

Экономика Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.

Общество Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет 20 июля из больницы выписали последнюю группу добровольцев из 20 человек. У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. 76

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости». 103

Политика Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 30

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 806

Общество Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста Юристы, опрошенные изданием URA.RU считают, что 72 статья Конституции, дополненная сразу несколькими новыми пунктами может подразумевать под собой увеличение пенсионного возраста. 184