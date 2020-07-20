Финансы
РИА НовостиСбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.Ведомостивчера в 13:20
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Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей
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Сбербанку растянули кредит в 150 млрд рублей на 50 лет и могут списать долг совсем
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