Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Serviceвчера в 08:14

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъвчера в 03:17

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБКвчера в 07:01

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомостивчера в 07:55

Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАССвчера в 07:08

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 07:09

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфакс04 сентября в 22:39
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика

Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика

Умер президент Зимбабве Роберт Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальное заявление властей страны.
BFM.ru 01:19
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Авто

АвтоВАЗ сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta

«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta и Lada XRay.
Автоновости дня 01:39
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:25
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Технологии

Чебоксарская ГЭС защитилась от землетрясений на 68-й отметке

Что касается новых систем, то они, как уже существующие сооружения и оборудование, рассчитаны даже не на 68-ю отметку, а на уровень 70,2 метра – таков уровень Чебоксарского водохранилища при половодье 0,01% обеспеченности (раз в 10 тысяч лет).
Правда ПФО вчера в 09:55
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Тюменской области

На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Общество

Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой

В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития рака

Наиболее критическими факторами развития онкологического заболевания являются курение и употребление спиртного, а также вирус папилломы человека.
Вечерняя Москва 04 сентября в 05:26
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

РИА Новости вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Политика

Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза вчера в 07:24
Политика

Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян

Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Экономика

Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз

Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.
REGNUM 01:23
Происшествия

В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже

В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru вчера в 12:37
Здоровье

Гастроэнтеролог Алексей Головенко: есть супы можно, но не обязательно

Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.
MedikForum.ru вчера в 13:19
Политика

Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17

Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 02:56
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
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