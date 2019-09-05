Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

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