Экономика
ВедомостиСбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Общество
Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы
Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
Шоу-бизнес
Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах
Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.
Пятый канал 18:31
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Здоровье
Исследование показывает: чем интенсивнее тренировка, тем лучше сексуальная жизнь
Исследование предполагает, что интенсивные тренировки на выносливость могут оказать особенно положительное влияние на сексуальную жизнь.
MedikForum.ru 19:37
Шоу-бизнес
Разин объяснил свои претензии к Шатунову
Хоть Разин и считает Юру «хорошим парнем», у него остаются претензии по поводу отношения Шатунова к своим воспитателям.
Рамблер 06:02
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
TatCenter 10:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Футбол
Могилевец вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Общество
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ 15:42
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Единоборства
Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей
Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Происшествия
Ураган «Дориан» принес к берегам Флориды пакеты с кокаином
Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, продолжает приближаться к побережью США.
Российская газета 17:30
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Политика
Министр экономики Грузии оценила ущерб после беспорядков в Тбилиси
Грузия потерпела серьезный ущерб в туристической отрасли из-за беспорядков в Тбилиси 20 июня и запрета на авиаперелеты из России.
РЕН ТВ 16:09
Здоровье
Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления
Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови.
КП - Челябинск 06:08
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Происшествия
Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом
Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46