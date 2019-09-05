Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Service08:14

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъ03:17

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБК07:01

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомости07:55

Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАСС07:08

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новости07:09

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39
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Армия и оружие

Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22

Российская газета 06:45
Общество

Количество жертв «Дориана» на Багамах увеличилось до 20

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли уже 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:24
Политика

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
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Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом

В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Культура

Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун

В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

РИА Новости 08:37
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Технологии

Vostok разработает международную логистическую платформу на блокчейне

Vostok Trade – это международная логистическая платформа на основе систем распределенного реестра для эффективной транспортировки грузов, разрабатываемая компанией Vostok.
CNews 09:22
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика

Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Экономика

Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке

Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Экономика

Топилин оценил вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
Экономика сегодня вчера в 10:31
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Футбол

ФИФА объявила номинантов на попадание в команду года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на попадание в команду года по версии организации.
ТАСС 08:16
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол

Футболистам «Ростова» платят по полмиллиона рублей за победу

Как стало известно, игрокам «жёлто-синего» клуба платят по 500 тысяч рублей за победу, а в случае ничьей с топовым клубом лиги – по 25- тысяч рублей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:58
Политика

В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика

Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Ормузском проливе.
Взгляд.ру 06:41
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

РБК 09:15
Гаджеты

В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак

По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Транспорт

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова

В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова.
ТВ Центр 05:08
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика

Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
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