Экономика
КоммерсантъСбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября
Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Армия и оружие
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22
Российская газета 06:45
Общество
Количество жертв «Дориана» на Багамах увеличилось до 20
На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли уже 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:24
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Технологии
Vostok разработает международную логистическую платформу на блокчейне
Vostok Trade – это международная логистическая платформа на основе систем распределенного реестра для эффективной транспортировки грузов, разрабатываемая компанией Vostok.
CNews 09:22
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Экономика
Топилин оценил вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
Экономика сегодня вчера в 10:31
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Футбол
ФИФА объявила номинантов на попадание в команду года
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на попадание в команду года по версии организации.
ТАСС 08:16
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол
Футболистам «Ростова» платят по полмиллиона рублей за победу
Как стало известно, игрокам «жёлто-синего» клуба платят по 500 тысяч рублей за победу, а в случае ничьей с топовым клубом лиги – по 25- тысяч рублей.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:58
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика
Путин выступил за скорейшее решение проблем в Ормузском проливе
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Ормузском проливе.
Взгляд.ру 06:41
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Транспорт
Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова
В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова.
ТВ Центр 05:08
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00