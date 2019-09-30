Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября – сроку, установленному ЦБ для системно значимых банков. Остальные 10 таких банков уже участвуют в СБП, последним из них к ней присоединился Россельхозбанк, объявив об этом накануне дедлайна.

Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей

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