Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.

Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

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