Экономика
РБКСбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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Футбол
Криштиану Роналду намекнул на скорый уход из футбола
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее. По словам игрока, ему все больше нравится жизнь вне футбола.
Pravda.Ru 06:01
Происшествия
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Кино
Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom
REGNUM вчера в 08:14
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Коммерсантъ 05:06
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Минстерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Rambler News Service вчера в 12:21
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Экономика
Проезд в городском транспорте Петербурга может вырасти на пять рублей
В Санкт-Петербурге на пять рублей может вырасти цена разовой поездки в общественном транспорте, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 05:20
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor вчера в 08:11
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв в армию
ГТРК Ока 04:36
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
27 сентября в Мордовии прошли Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета.
Дни24 01:46
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Общество
В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах
С 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов.
BFM.ru 04:46
Происшествия
Павел Устинов получил условный срок
Чистовик вчера в 07:23
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика
В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера
Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
RT на русском 05:11
Политика
Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков
Напомним, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в республике не имеет никакого смысла.
REGNUM 05:06
Авто
Грузовик УАЗ «Профи» получил модификацию в виде самосвала
Стоимость нового самосвала пока не объявлена. Напомним, цена стандартного бортового грузовика УАЗ Профи равна 825 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Спорт
Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08
Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
Спорт-Экспресс вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк
Нелли Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.
Kazanfirst.ru 29 сентября в 13:15
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00