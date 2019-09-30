Экономика

РБКРБКСбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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