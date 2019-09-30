Экономика
РБКСбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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Футбол
Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество
В Приморье заработал новый кассационный суд
Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Гаджеты
Безумие продолжается. Google начала агрессивную рекламу Google Pixel 4
Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL поступят в продажу не раньше 18 октября.
iXBT.com 03:07
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые санкции со стороны США, заявив, что антироссийский выпад, как и раньше, не останется без ответа.
RT на русском вчера в 13:52
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM вчера в 03:42
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46