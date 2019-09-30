Экономика

РБКРБКСбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

ТАСС03:09

СБП недополучила системной значимости

Коммерсантъвчера в 18:30

Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей в срок, установленный ЦБ

Эхо Москвы01:49

Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

Deita.ruвчера в 23:15

Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 19:05

ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

РБК02:57

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Футбол

Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Общество

В Приморье заработал новый кассационный суд

Всего в России создано девять подобных судов и пять апелляционных судов общей юрисдикции.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве

ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Гаджеты

Безумие продолжается. Google начала агрессивную рекламу Google Pixel 4

Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL поступят в продажу не раньше 18 октября.
iXBT.com 03:07
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Армия и оружие

Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»

В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые санкции со стороны США, заявив, что антироссийский выпад, как и раньше, не останется без ответа.
RT на русском вчера в 13:52
Технологии

Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

Взгляд.ру 02:29
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве

«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM вчера в 03:42
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное