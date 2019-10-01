Экономика

ДождьДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Сбербанк пошел против воли ЦБ

Lenta.ru05:44

Газпромбанк получил статус расчетного центра в Мультисервисной платежной системе

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ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

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ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

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Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

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СБП недополучила системной значимости

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ЦБ выдаст предписание Сбербанку

Ведомости03:27
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Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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46-летняя Мария Миронова снова стала мамой

Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
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Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия

Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился

В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
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Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия

В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне

Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
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Финансы

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
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Кети Топурия показала нового возлюбленного. Его имя уже известно

Тусовка давно поговаривала о том, что у певицы Кети Топурии новый возлюбленный.
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Экономика

Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста

Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
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Гоцанюк назвал основные цели на посту премьера Крыма

Юрий Гоцанюк назвал основные цели на посту премьер-министра Крыма, сообщает «Крыминформ».
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
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Спорт

Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство

Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
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Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
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Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
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Армия и оружие

Публикация о «высадке спецназа РФ» в Норвегии дискредитирует НАТО

Действительно, если норвежские репортёры пишут о «вторжении российского спецназа на территорию Норвегии», то, получается, Североатлантическому военному блоку пора признавать свою полную несостоятельность, ведь его границы, по заявления норвежского СМИ, можно с лёгкостью пересекать – без каких-либо препятствий.
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Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.
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Политика

Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Вечерняя Москва 06:55
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