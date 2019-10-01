Экономика
ДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Газпромбанк получил статус расчетного центра в Мультисервисной платежной системе
Банки.ру29 сентября в 14:58
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Политика
Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.
Дума ТВ 08:49
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова снова стала мамой
Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.
Медпульс 07:51
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился
В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:47
Футбол
Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
Чемпионат 08:03
Финансы
Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного. Его имя уже известно
Тусовка давно поговаривала о том, что у певицы Кети Топурии новый возлюбленный.
Paparazzi.ru 08:27
Экономика
Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей
Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста
Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM 06:09
Политика
Гоцанюк назвал основные цели на посту премьера Крыма
Юрий Гоцанюк назвал основные цели на посту премьер-министра Крыма, сообщает «Крыминформ».
RT на русском 08:16
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Спорт
Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство
Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Армия и оружие
Публикация о «высадке спецназа РФ» в Норвегии дискредитирует НАТО
Действительно, если норвежские репортёры пишут о «вторжении российского спецназа на территорию Норвегии», то, получается, Североатлантическому военному блоку пора признавать свою полную несостоятельность, ведь его границы, по заявления норвежского СМИ, можно с лёгкостью пересекать – без каких-либо препятствий.
Военное обозрение вчера в 23:18
Происшествия
Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.
Газета.Ru 08:34
Политика
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Вечерняя Москва 06:55