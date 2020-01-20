Экономика

РБКРБКСбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

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Во время торгов Сбербанк на некоторое время обогнал по объему рыночной капитализации «Газпром», следует из данных Московской биржи. К шести вечера стоимость обычных и привилегированных акций госбанка выросла на 1,7%, а рыночная капитализация достигла 5 трлн 998 млрд руб.
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