Экономика
РБКСбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
Во время торгов Сбербанк на некоторое время обогнал по объему рыночной капитализации «Газпром», следует из данных Московской биржи. К шести вечера стоимость обычных и привилегированных акций госбанка выросла на 1,7%, а рыночная капитализация достигла 5 трлн 998 млрд руб.
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Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Политика
В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы
Членом Совета Федерации, согласно проекту, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Авто
Новые правила регистрации автомобилей назвали «ловушкой» для водителей
С 1 января 2020 года изменились правила регистрации автомобилей. Сейчас этим должны заниматься дилерские центры.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
Наука
Ученые измерили параметры солнечной вспышки
Измеряя падение напряженности электрического и магнитного полей, ученые могут, пользуясь законом сохранения энергии, вычислить ускорение частиц в солнечной вспышке и энергию процессов, которые она вызывает.
Политика
В Кремле запланировали дату голосования по поправкам в Конституцию
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 12 апреля, в воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на три источника в Кремле.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Армия и оружие
Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек
Число погибших при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке Йемена увеличилось до 80 человек, сообщает местный телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового самого дешёвого смартфона Nokia
Озвучены характеристики нового смартфона Nokia. Он получил модельный номер ТА-1207 и является самым дешевым.
Здоровье
На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа
По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.
Интернет
В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа
Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
Музыка
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра
Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.