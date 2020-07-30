Финансы
Profinance.ruСбербанк обновил прогноз по курсу доллара к рублю на 2020 год
Средний курс доллара к рублю составит в этом году 70-71, а в следующем - уйдет еще ниже, прогнозирует Сбербанк. Сбербанк обновил прогноз по среднему курсу доллара к рублю на 2020 год: теперь эксперты банка полагают, что он составит 70-71, а не 70.7, как ожидалось ранее.
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с чего всё началось
Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за $1 с ранее ожидавшихся 70,7 рублей. В то же время банк улучшил свои ожидания курса национальной валюты на 2021 и 2022 годы - до 68-69 и 69-70 рублей за $1 соответственно, следует из материалов банка.ТАССвчера в 11:06
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