Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

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