Экономика

ТАССТАСССбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ

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Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия.
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Сбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ

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