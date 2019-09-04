Экономика
ТАСССбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ
Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия.
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Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Авто
Стартовали продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» объявила о начале продаж долгожданной новинки – внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», которого можно считать идейным наследником легендарного грузовика ГАЗ-66 «Шишига».
110km.ru 03:46
Происшествия
Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Кино
Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции
Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол
Жирков не думает о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 01:08
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Театры
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»
Актуальные Новости вчера в 12:12
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области
31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях.
Известия 06:21
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной".
Газета.Ru 06:27
Политика
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
Конкуренция на предстоящих выборах будет высокой, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:52
Политика
Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 06:50
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
РИА Новости 06:07
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Политика
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Здоровье
Единственная больница закрытого города на Урале осталась без главного хирурга
Руководство единственной больницы в челябинском «закрытом» городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина из-за протеста врачей, вызванного низкими зарплатами.
Взгляд.ру 05:55
Общество
Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы
В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 10:30