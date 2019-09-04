Экономика
ТАСССбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ
Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия.
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Сбербанк рассчитывает на изменение параметров налогового манёвра для Антипинского НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 23:46
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика
Турция может закупить у России дополнительную партию С-400
iReactor 02 сентября в 10:34
Авто
Renault для бизнеса: тест «тонника» Master
Ведь ценник не кусается – за наш фургон с транспортировочными кольцами, внутренней отделкой боковин грузового отсека, опционной перегородкой кабины со стеклом и кучей других приятных опций просят меньше двух миллионов.
За рулем вчера в 23:06
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Происшествия
Бастрыкин поручил расследовать массовую гибель россиян в Турции
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства получения травм и гибели россиян на территории Турции.
РЕН ТВ вчера в 17:21
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Хоккей
«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
Реальное время вчера в 14:53
Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс вчера в 07:15
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 14:18
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 02 сентября в 16:05
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды РФ определило 22 города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
ТАСС вчера в 23:13
Здоровье
В Великобритании подросток потерял слух и зрение из‑за фастфуда
Афиша Daily вчера в 11:06
Политика
Путин прибыл на ВЭФ во Владивосток
Вести.Ru вчера в 11:45
Экономика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.
Российская газета вчера в 22:57
Здоровье
Скворцова cпрогнозировала появление врачей-интеграторов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что увеличивающееся число узких специалистов является предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности — врачей-интеграторов.
News.ru вчера в 03:16
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera вчера в 16:08
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата.
РЕН ТВ вчера в 13:02
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Футбол
Бен Арфа объяснил, почему он до сих пор без клуба. Причины странные
32-летний француз на своей странице в Instagram объяснил, почему пока без команды.
Спорт-Экспресс вчера в 17:17
Футбол
Щенсны: усадил Алисона и Буффона, поэтому я лучший вратарь в мире и истории
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны иронично назвал себя лучшим голкипером в мире и истории, так как в «Роме» выиграл конкуренцию у Алисона Бекера, а в туринском клубе — у Джанлуиджи Буффона.
Чемпионат вчера в 20:57
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура вчера в 13:07