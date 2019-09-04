Экономика

ТАССТАСССбербанк обсуждает с правительством поддержку Антипинского НПЗ

Сбербанк обсуждает с правительством РФ поддержку Антипинского НПЗ, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума. Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия.
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Сбербанк продолжает диалог с кабмином РФ о предоставлении льгот Антипинскому НПЗ

ПРАЙМвчера в 23:28

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ТАССвчера в 23:23

Сбербанк рассчитывает на изменение параметров налогового манёвра для Антипинского НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 23:46
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
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