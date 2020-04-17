Общество

Вести.RuВести.RuСбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
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Сбербанк назвал причину появления неактуальных номеров в приложении

РИА Новости16:54

В «Сбербанке» массовый сбой. К аккаунтам россиян привязали чужие номера

URA.Ru09:28

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

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Сбербанк начал отображать в мобильном приложении ранее использовавшиеся номера клиентов

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Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении посторонние номера

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Массовый сбой «Сбербанк Онлайн»: к аккаунтам россиян привязали левые номера

Ридус08:21

Сбербанк предложил пользователям самим удалять дополнительный номер из профиля после жалоб

Говорит Москва07:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
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Продажу алкоголя в жилых домах и небольших барах запретили

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За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

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GM-АвтоВАЗ получила новое название

Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
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Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
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В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
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Экономика

Россиян с зарплатой менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

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