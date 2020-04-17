Общество
Вести.RuСбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности.
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Экономика
«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ
Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Экономика сегодня 15:31
Происшествия
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Футбол
Антонио Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»
Бывший нападающий «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что «Лацио» в нынешнем сезоне больше других заслуживает чемпионство.
Спорт-Экспресс 17:32
Авто
В сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail.
Тарантас Ньюс 00:21
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Гаджеты
Apple представила новый бюджетный iPhone SE
ТАСС вчера в 04:22
Общество
Стройки Подмосковья будут разморожены со следующей недели — Воробьев
Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 14:37
Наука
Предложен новый метод терапии рака печени
Индикатор 09:54
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Общество
Продажу алкоголя в жилых домах и небольших барах запретили
Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в объектах общественного питания площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Би-порт 06:44
Экономика
ВВП Китая упал впервые за 28 лет
За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Что происходит 08:24
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Экономика
Россиян с зарплатой менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Авторы инициативы предложили дополнить перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, заработной платой в размере, не превышающей двукратную сумму МРОТ.
GSL News вчера в 09:09
Путешествия
Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа
Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa 06:33