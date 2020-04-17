Общество

RT на русскомRT на русскомСбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. Ранее клиенты обратили внимание, что к их личным кабинетам привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.
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В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении

РИА Новости16:54

Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении посторонние номера

Дождь16:54

Сбербанк предложил пользователям самим удалять дополнительный номер из профиля после жалоб

Говорит Москва07:36

Сбербанк начал отображать в мобильном приложении ранее использовавшиеся номера клиентов

Интерфакс09:51

В «Сбербанке» массовый сбой. К аккаунтам россиян привязали чужие номера

URA.Ru09:28

Массовый сбой «Сбербанк Онлайн»: к аккаунтам россиян привязали левые номера

Ридус08:21

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

RT на русском15:10
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Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
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Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина

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Кино

Чедвик Боузман экстремально похудел для роли в военной драме Спайка Ли

По сведениям Тайлера, Боузману пришлось резко похудеть для роли в фильме Da 5 Bloods, который снимает Спайк Ли.
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Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Игры

Total War: Warhammer II стала временно бесплатной в Steam

Студия Creative Assembly и издательство SEGA решили провести в Total War: Warhammer II бесплатные выходные.
3DNews 07:21
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Авто

Volkswagen опубликовал снимки нового кроссовера Nivus

Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня вчера в 02:05
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Общество

Генсек ООН призвал к коалиции для разработки вакцины против COVID-19

К созданию глобальной коалиции для разработки вакцины против коронавируса призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РЕН ТВ 18:35
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу.
Росбалт 15:39
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Игры

Microsoft представила консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Microsoft показала лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Релиз особой версии консоли состоится в июне 2020 года.
CyberSport.ru 15:44
Происшествия

В результате пожара в Серпухове погибли два человека

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.
ТАСС 19:45
Политика

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия 09:58
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Авто

В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ

Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Футбол

Погребняк превзошел Роналду в его челлендже на пресс

Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @ Cristiano pic.twitter.com / AF1KR2yTWP — ФК Урал (@ FCURAL) April 16, 2020 За свою карьеру 35-летний Роналду провел 836 матчей, в которых забил 626 голов.
Metaratings вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.
Lenta.ru 07:32
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Авто

Появились первые изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Политика

США выделят на поддержку фермерам $33 млрд

В ближайшее время США выделят на поддержку сельского хозяйства 19 млрд долларов, еще 14 млрд американскому минсельхозу выделят в июле.
Московский Комсомолец 19:24
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Происшествия

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая.
Ugpressa.ru 15:02
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Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Экономика

Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей

Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях.
Саминвестор 09:08
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Энергетика

Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
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Интернет

В Google Chrome появился генератор QR-кодов

В конце прошлого года Google начала работать над созданием встроенного в фирменный веб-браузер Chrome генератора QR-кодов.
3DNews 13:20
Технологии

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
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