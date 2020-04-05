Коронавирус

ТАССТАСССбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей. В Сбербанке посоветовали оформлять отсрочку платежей только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов.
РИА Новости05:00

Подробнее о событии

Сбербанк раскрыл дополнительные условия предоставления кредитных каникул

Ведомости04:25

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

ТАСС04:55

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Известия04:53

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

РИА Новости05:00

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

РБК04:21

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Интерфакс03:07

Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Банки.ру03:05
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Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 02 апреля в 09:02
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Технологии

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Общество

В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:33
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Транспорт

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Известия 05:42
Общество

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
ТАСС 00:32
Общество

Половина заболевших коронавирусом за сутки в Подмосковье моложе 40 лет

В Московской области пациенты до 39 лет составили половину от заболевших коронавирусом за сутки, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
РИАМО вчера в 06:56
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия 06:44
Политика

В Кремле назвали главное условие сокращения режима нерабочих дней

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – назвал главное условие сокращения режима нерабочих дней в России.
Expert.ru 03 апреля в 07:00
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Что происходит 02 апреля в 09:38
Происшествия

В Туле выписали четвертого пациента, переболевшего коронавирусом

В субботу, 4 апреля, из Тульской городской больницы №11 выписали четвертого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Тульская пресса 07:15
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Авто

«КамАЗ» показал конкурента «ГАЗели»

По предварительным данным грузовики массой 3,5 и 5 тонн могут получить 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, который использует ГАЗель Next.
SpeedMe 04:41
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек

Общее число погибших в стране составило 45 человек.
АБН 07:14
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин объявил с неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 07:29
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