Коронавирус

ТАССТАСССбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

РИА Новости05:00

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

ТАСС04:55

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Интерфакс03:07

Сбербанк раскрыл дополнительные условия предоставления кредитных каникул

Ведомости04:25

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

РБК04:21

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Известия04:53

Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Банки.ру03:05
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Политика

Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин вновь выступит с обращением к гражданам 2 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Новое Время 31 02 апреля в 06:34
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Общество

Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса

Газета.Ru 08:54
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Деловое.ТВ 09:08
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике

Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
Bimru.ru 04:24
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Армия и оружие

Daily Express: маневры ВМФ России в Атлантике вызвали панику в НАТО

Военное дело 10:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре не заметили взрывного роста заражения коронавирусом

Попова уточнила, что на данном этапе в стране наблюдается экспоненциальный, а не взрывной рост числа инфицированных.
Моя Москва.онлайн 09:39
Общество

В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

В Петербурге умер третий больной с коронавирусом

658 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки За последние сутки в 14 регионах нашей страны подтверждено 658 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли, еще 22 выздоровели и выписаны домой.
ЛОТ 07:50
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила, почему фильм провалился в прокате

Из-за пандемии коронавируса и низких сборов лента вышла в цифровом виде раньше положенного - "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" уже можно посмотреть на основных онлайн-площадках.
Российская газета 13:29
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Происшествия

Главные новости за выходные 4–5 апреля

Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Коммерсантъ 12:00
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru вчера в 07:39
Происшествия

Петербургского студента похитили и потребовали 100 тысяч рублей

Через пару дней, 4 апреля, потерпевшему стали приходить СМС-сообщения, что его украденный телефон вернут за 100 000 тысяч рублей.
Piter.tv 07:44
Общество

Число умерших от коронавируса в Турции превысило 500

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране увеличилось с 425 до 501.
RT на русском вчера в 14:55
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 14:07
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
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