Общество
РБКСбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
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