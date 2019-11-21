Общество

РБКРБКСбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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«Сбербанк» пообещал пересмотреть процесс формирования кодов после отправки клиенту пароля «плачь и убивай евреев»

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