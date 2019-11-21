Общество

РБКРБКСбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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«Сбербанк» пообещал пересмотреть процесс формирования кодов после отправки клиенту пароля «плачь и убивай евреев»

Подъём03:51

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

РБК05:49

Клиент Сбербанка получил пароль со словами «Убивай евреев». Банк назвал это случайностью

Дождь03:17

Сбербанк не хотел разжигать. Процесс формирования кодов обещают изменить

Фонтанка.Ру04:25

В Сбербанке заявляют, что одноразовый пароль в виде антисемитской надписи, который получил клиент, это случайность

Эхо Москвы05:32

Клиенты Сбербанка получили сообщения с возмутившими их кодами

Коммерсантъ06:30

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Ведомости05:31
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Общество

Летчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России

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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
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Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
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Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
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В 2015 году в ходе Минских переговоров, на которых принималось решение о судьбе попавших в «дебальцевский котёл» украинских армейских подразделений, экс-президент Украины Порошенко в истерике пытался доказать, что никакого «котла» нет.
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В пресс-службе администрации Новороссийска посоветовали жителям города без необходимости не покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.
RT на русском 12:13
Спорт

Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной

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Экономика

Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ

Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
News.ru вчера в 16:03
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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Футбол

Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Pravda.Ru 10:37
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Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

News.ru 08:45
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«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
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Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
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Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
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Кирилл Терешин показал руки после операции

Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
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С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €80 тыс. четырем иностранцам, просившим убежище

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, чтобы Россия выплатила €81 тыс. четырем просителям убежища из-за их длительного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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