Общество
РБКСбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
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Общество
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Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
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Экономика
Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Футбол
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
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Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
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Общество
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Фигурное катание
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Общество
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С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, чтобы Россия выплатила €81 тыс. четырем просителям убежища из-за их длительного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.