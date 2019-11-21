Общество

РБКРБКСбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Пользователь Twitter Чапаев (Chapaeff) опубликовал скриншот СМС-сообщения от Сбербанка с предложением взять кредит на персональных условиях. Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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«Сбербанк» пообещал пересмотреть процесс формирования кодов после отправки клиенту пароля «плачь и убивай евреев»

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Клиент Сбербанка получил пароль со словами «Убивай евреев». Банк назвал это случайностью

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Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

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В Сбербанке заявляют, что одноразовый пароль в виде антисемитской надписи, который получил клиент, это случайность

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Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

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Сбербанк прислал клиенту пароль, призывающий «рыдать и убивать евреев»

Телеканал 360°04:23
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Lenta.ru 07:20
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Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
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В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
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Пропавший в Турции российский футболист нашелся

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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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