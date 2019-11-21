Общество

ИзвестияИзвестияСбербанк объяснил отправку скандального кода

В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев». По словам представителей кредитной организации, это произошло из-за автоматического генератора кодов.
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«Сбербанк» пообещал пересмотреть процесс формирования кодов после отправки клиенту пароля «плачь и убивай евреев»

Подъём03:51

Клиент Сбербанка получил пароль со словами «Убивай евреев». Банк назвал это случайностью

Дождь03:17

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

РБК05:49

Сбербанк не хотел разжигать. Процесс формирования кодов обещают изменить

Фонтанка.Ру04:25

В Сбербанке заявляют, что одноразовый пароль в виде антисемитской надписи, который получил клиент, это случайность

Эхо Москвы05:32

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Ведомости05:31

Сбербанк прислал клиенту пароль, призывающий «рыдать и убивать евреев»

Телеканал 360°04:23
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Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Интерфакс 08:46
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Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы

Райан Рейнольдс решил совместить в одном ролике рекламу сразу нескольких продуктов.
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Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Экономика

Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Pravda.Ru 01:30
Общество

«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
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Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 04:45
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Общество

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Политика

На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей

На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Lenta.ru 02:16
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Происшествия

Российский кардиолог умер в больнице из-за врачебной ошибки

Lenta.ru 08:49
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Экономика

Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант

Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
АиФ Воронеж 07:30
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
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Определена неуязвимая перед раком группа крови

Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
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Происшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
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Общество

Омских школьников накормили синим омлетом

Газета.Ru 08:43
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

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Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

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Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах

Законопроект предусматривает, что российское физическое или юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно сотрудничает с зарубежным СМИ — иностранным агентом.
Парламентская газета 19 ноября в 08:37
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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