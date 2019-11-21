Общество
ИзвестияСбербанк объяснил отправку скандального кода
В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев». По словам представителей кредитной организации, это произошло из-за автоматического генератора кодов.
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Политика
Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов
Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Культура
Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
Райан Рейнольдс решил совместить в одном ролике рекламу сразу нескольких продуктов.
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Экономика
Китай призвал РФ перейти на юани
На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Политика
На Украине опубликовали «список украденного» с возвращенных кораблей
На Украине готовят список «украденного» с вернувшихся из России кораблей оборудования.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Экономика
Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант
Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
Здоровье
Определена неуязвимая перед раком группа крови
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Общество
Омских школьников накормили синим омлетом
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах
Законопроект предусматривает, что российское физическое или юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, если оно сотрудничает с зарубежным СМИ — иностранным агентом.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.