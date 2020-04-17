Общество
RT на русскомСбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. Ранее клиенты обратили внимание, что к их личным кабинетам привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.
Читать в источнике
Оценить598
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика
Россия направит военных в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом
Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Полит.ру 11:16
Футбол
Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию
Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 13:02
Общество
Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля
Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала результат пластической операции
Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru 10:53
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Астронавты о возвращении с МКС: вернулись «на другую планету»
На Земле астронавтов НАСА Джессику Меир, Эндрю Моргана и космонавта Олега Скрипочку встретили спасатели и врачи в противоэпидемическом снаряжении.
ИА Красная Весна 15:59
Религия
В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой
Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Здоровье
Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье
Напомни, что три последних дня в Приморье ежедневный рост числа заболевших составлял четыре человека в день.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:17
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Гаджеты
В Huami подтвердили сроки выхода фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5
Компания Huami уже давно производит фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band вместе с другими девайсами китайского партнера.
Anonsens 16:53
Общество
Bloomberg: пандемия может привести к дефициту кофе в мире
Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире.
News.ru 16:25
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тысяч и составило 150 948.
Эхо Москвы 15:16
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.
Dota2.ru 16:46
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса
FlashNord вчера в 11:10
Здоровье
В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией
В Ленинградской области коронавирус подтвердился у 71 человека из 1258 пациентов с внебольничной пневмонией.
Neva.Today 14:15