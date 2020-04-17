Общество

RT на русскомRT на русскомСбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. Ранее клиенты обратили внимание, что к их личным кабинетам привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.
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Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

РИА Новости16:54

Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении посторонние номера

Дождь16:54

Массовый сбой «Сбербанк Онлайн»: к аккаунтам россиян привязали левые номера

Ридус08:21

Сбербанк начал отображать в мобильном приложении ранее использовавшиеся номера клиентов

Интерфакс09:51

В «Сбербанке» массовый сбой. К аккаунтам россиян привязали чужие номера

URA.Ru09:28

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

RT на русском15:10

Сбербанк предложил пользователям самим удалять дополнительный номер из профиля после жалоб

Говорит Москва07:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Политика

Россия направит военных в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

Россия направит из Крыма в Абхазию подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Полит.ру 11:16
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Футбол

Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию

Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 13:02
Общество

Росавиация согласовала график вывозных рейсов до 21 апреля

Павел Бедняков / Известия Росавиация в рамках рабочей группы, координирующей возвращение граждан РФ из-за рубежа, сформировала график вывозных рейсов до 21 апреля.
РЕН ТВ 16:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала результат пластической операции

Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
Paparazzi.ru 10:53
Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
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Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Общество

Астронавты о возвращении с МКС: вернулись «на другую планету»

На Земле астронавтов НАСА Джессику Меир, Эндрю Моргана и космонавта Олега Скрипочку встретили спасатели и врачи в противоэпидемическом снаряжении.
ИА Красная Весна 15:59
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Религия

В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований

Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
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Здоровье

В России опробовали новейший способ лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости 12:31
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,2K
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
1,5K
Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
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Шоу-бизнес

Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой

Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
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Политика

Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
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Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
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Здоровье

Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье

Напомни, что три последних дня в Приморье ежедневный рост числа заболевших составлял четыре человека в день.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:17
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Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

Это Кавказ 08:23
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Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
189
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,6K
Гаджеты

В Huami подтвердили сроки выхода фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5

Компания Huami уже давно производит фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band вместе с другими девайсами китайского партнера.
Anonsens 16:53
Общество

Bloomberg: пандемия может привести к дефициту кофе в мире

Распространение нового коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к возникновению дефицита кофе в мире.
News.ru 16:25
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Количество умерших людей, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, превысило 150 тысяч и составило 150 948.
Эхо Москвы 15:16
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом

Вечером 17 апреля разработчики выпустили патч 7.26 для Dota 2. В нём переработали атрибуты героев и сократили награды золотом за серии убийств и в целом.
Dota2.ru 16:46
Политика

Путин заявил о переносе парада Победы из-за коронавируса

FlashNord вчера в 11:10
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Здоровье

В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией

В Ленинградской области коронавирус подтвердился у 71 человека из 1258 пациентов с внебольничной пневмонией.
Neva.Today 14:15
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