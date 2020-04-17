Общество
РИА НовостиСбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
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Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки
Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Общество
Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp
Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Политика
Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей
Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Здоровье
Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом
Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Авто
Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 15 апреля в 08:45
Здоровье
В Ухане насчитали еще 1290 жертв коронавируса
Жертв заболевания оказалось на 1290 человек больше, пишет Associated Press. Согласно новым данным, число умерших достигло 3869 человек.
Компания 03:00
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Происшествия
Суд прекратил дело против прошедшего через детскую площадку волонтера
15 апреля полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной.
РБК 08:42
Общество
Трамп представил план отмены карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Хоккей
Кто из российских хоккеистов может летом перебраться в НХЛ
Кто из российских хоккеистов может в ближайшее время отправиться в НХЛ — в материале RT.
RT на русском 05:50