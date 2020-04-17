Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров

Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
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Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей

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Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
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Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19

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После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

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Кто из российских хоккеистов может летом перебраться в НХЛ

Кто из российских хоккеистов может в ближайшее время отправиться в НХЛ — в материале RT.
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