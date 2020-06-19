Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Грефу можно: Сбербанк игнорировал стандарты ЦБ, а теперь федеральный закон?

REGNUM06:48

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости 07:03
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Автоспорт

Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП

RT на русском 05:56
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Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Политика

Путин призвал додавить коронавирус в регионах

В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
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Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

Армия Турции объявила о начавшейся 17 июня новой военной «антитеррористической» операции на территории другого государства – Ирака.
ИА REX 17 июня в 06:40
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 18 июня в 04:27
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
8
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
38
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 18 июня в 05:55
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Общество

«Роскосмос» прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
РИА Новости 08:23
11
Армия и оружие

Пентагон выложил новые снимки бомбардировщика ВКС в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотографии, которые, с точки зрения американских военных, доказывают переброску самолетов ВКС в Ливию.
Утро.ru 18 июня в 11:02
9
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
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Армия и оружие

В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ

RT на русском 03:30
1
Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru вчера в 19:44
1,8K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,4K
Футбол

Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
Общество

Директор НИИ Гамалеи назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса

Производство российской вакцины от нового коронавируса может начаться уже осенью 2020 года, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
NewInform 06:07
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Политика

США считают план размещения ПРО в Японии «остановленным»

США считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным, такую точку зрения высказал в ходе онлайн-конференции для СМИ и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.
РИА Новости 18 июня в 22:49
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Авто

Lifan находится на грани разорения

Самый востребованный китайский бренд в России 2014-2018 годах, Lifan, фактически разорен: в Китае на рассмотрении находится около 400 исков от кредиторов с требованием взыскания задолженности на общую сумму 3 млрд юаней (28,5 млрд руб.).
32CARS.ru 07:17
4
Политика

Верховный суд отклонил иск о голосовании по конституции

Верховный суд России отклонил иск Геннадия Рудяка о проведении всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля, об этом сообщили в пресс-службе суда.
ФАН 18 июня в 05:18
11K
Армия и оружие

Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском вчера в 01:11
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,2K
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