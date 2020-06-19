Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Здоровье Кардиолог: у уральцев дефицит витамина, который убивает вирусы Из-за режима самоизоляции и климатических условий у уральцев может быть недостаток витамина D, который значительно влияет на иммунитет человека.

Общество В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады. 687

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество Путин наградил пятерых врачей званиями Героев труда Своим указом президент наградил этим высоким званием пятерых врачей: главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы №29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль. 55

Политика Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение ближайших дней будут введены новые ограничения на выдачу американских виз иностранцам. 4

Хоккей НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 55

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 956

Кино Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки». 84

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 3