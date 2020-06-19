Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Как отметили в банке, для других пользователей услуги в настоящее время доступны подписки. С их помощью можно увеличить лимит операций за фиксированную цену. Ранее Сбербанк ввёл комиссию в 1% за переводы через банкомат.
Читать в источнике
Комментировать4,1K
с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском19 июня в 12:03

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

Экономист объяснил компенсацией введение Сбербанком комиссии за перевод в банкоматах

Народные новостивчера в 16:10

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Здоровье

Кардиолог: у уральцев дефицит витамина, который убивает вирусы

Из-за режима самоизоляции и климатических условий у уральцев может быть недостаток витамина D, который значительно влияет на иммунитет человека.
URA.Ru 02:40
Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
687
Технологии

Ученый объявил новую дату конца света: это 21 июня 2020 года

Деловое.ТВ 03:09
140
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Ефремова

Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, сообщил источник, близкий к следствию.
Взгляд.ру вчера в 05:44
569
Общество

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс вчера в 09:06
88
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Гебрейесус добавил, что сегодня мир пребывает в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 00:58
2K
Общество

Путин наградил пятерых врачей званиями Героев труда

Своим указом президент наградил этим высоким званием пятерых врачей: главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, главврача 52-й больницы Марьяну Лысенко, главврача питерской Покровской больницы Марину Бахолдину, главврача нижегородской больницы №29 Юлию Гаревскую и врача Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирину Коваль.
Российская газета 03:34
55
Теннис

Рублев выиграл второй матч за день на выставочном турнире в Хорватии

Матч ТВ вчера в 15:25
Политика

Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение ближайших дней будут введены новые ограничения на выдачу американских виз иностранцам.
Российская газета 03:40
4
Хоккей

НХЛ сократила список городов, которые могут принять плей-офф

Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сократила список городов, которые могут принять плей-офф.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
55
Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
54
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
465
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
956
Общество

В Германии установили двухметровый памятник Ленину

BFM.ru вчера в 14:50
176
Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
1
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:51
8
Общество

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице было выявлено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля.
Вечерняя Москва 03:46
20
Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
Городовой 18 июня в 13:53
84
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
361
Наука

Над Атлантическим океаном замечено гигантское облако пыли

Актуальные Новости 04:32
2
Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Тульская служба новостей 19 июня в 14:24
15
Футбол

«Black Lives Matter». «Торино» показал фото, где темнокожий встал на колено перед белым одноклубником

Спорт-Экспресс 03:58
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
145
Происшествия

СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

РИА Новости 19 июня в 10:49
77
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
3
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
27
Космос

Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре

ИА Красная Весна 19 июня в 20:24
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное