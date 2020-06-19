Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

19 июня Сбербанк сообщил о вводе комиссии в 1 процент для переводов через банкоматы. Ранее в России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга". С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссию за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.

Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

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