Экономика
Москва 24Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
19 июня Сбербанк сообщил о вводе комиссии в 1 процент для переводов через банкоматы. Ранее в России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга". С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссию за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
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В Башкирии поднялись средние цены на некоторые продукты питания.
UfacityNews.ru вчера в 23:33
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UFC. Волков проиграл Блейдсу в главном бою турнира в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе проходили состязания UFC on ESPN 11, в главном бою которых сошлись тяжеловесы Александр Волков из России и американец Кертис Блэйдс.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
В Твери задержан «вор в законе»
Ранее судимый 59-летний житель Твери, имея опыт преступной деятельности, занимал высшее положение в криминальной иерархии Тверской области.
ИА Красная Весна вчера в 10:06
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Президент заявил об этом после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.
Известия вчера в 22:07
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Ведомости вчера в 07:03
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В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 19 июня в 06:41
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Венецианская комиссия дала рекомендации по поправкам к Конституции РФ
Позднее вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой ответил на замечания Венецианской комиссии, напомнив, что речь не идет об отказе РФ выполнять решения ЕСПЧ.
Слово и Дело 19 июня в 03:08
Общество
Россияне с длительным трудовым стажем смогут выйти на пенсию раньше
Граждане России, имеющие трудовой стаж больше 30 лет, смогут выйти на пенсию раньше общепринятого пенсионного возраста на два года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
NewInform вчера в 07:14
Футбол
Селюк призвал уйти в отставку главного тренера ЦСКА Гончаренко
Селюк косвенно обвинил Гончаренко в расизме и призвал его уйти в отставку.
Metaratings вчера в 15:43
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Происшествия
В Самаре две женщины пострадали из-за хлопка газа
Газета.Ru 01:46
Общество
Чичваркин связал разблокировку Telegram с подготовкой его к продаже
В интервью RTVI Чичваркин заявил, что Дуров, по его мнению, готовит сделку по продаже Telegram. Она связана с провалом блокчейн-проекта TON.
Компания вчера в 11:13
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.
Национальная служба новостей вчера в 13:00
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Общество
Врач рассказал о способе восстановить иммунитет после изоляции
К нарушениям организм могут подтолкнуть психологический стресс, изменения в режиме бодрствования и сна, снижение антигенной нагрузки, а также гиподинамия.
Известия вчера в 23:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
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Судья из Краснодара Елена Хахалева, известная как «Золотая судья», потратившая на свадьбу своей дочери $2 млн, не отчитывается о своих доходах уже второй год подряд, пишет «Блокнот Краснодар».
Полит.ру вчера в 05:55
Политика
Путин призвал избегать спекуляций о начале Второй мировой
По мнению Путина, надо дальше изучать причины начала Второй мировой войны, но делать это только на основании документов, избегая спекуляций.
НТВ 18 июня в 14:12
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Ашхабад, 19 июня 2020, 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.
REGNUM 19 июня в 14:56
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Газета.Ru вчера в 22:54
Общество
Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию
Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие
Начальник генштаба Греции пообещал сжечь турецких интервентов
Начальник генерального штаба сил национальной обороны Греции Константинос Флорос пообещал, что страна ответит на любые агрессивные действия Турции и готова сжечь всех, кто вторгнется на территорию государства.
News.ru вчера в 14:24
Происшествия
В Калининградской области потушили пожар в детском доме
Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 01:52
Политика
Суд в США отклонил иск Минюста о запрете на публикацию книги Болтона
Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
RT на русском вчера в 11:13
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Политика
Индия заявила о спланированном нападении со стороны китайских военных
Русская Планета 19 июня в 11:37