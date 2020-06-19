Экономика

РБКРБКСбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

На переводы средств через банкоматы, по которым Сбербанк отменил бесплатный лимит, приходится только 1% всех операций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русскомвчера в 12:03

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАССвчера в 02:24

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБКвчера в 08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ruвчера в 03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ruвчера в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъвчера в 03:43

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новостивчера в 09:21
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Происшествия

Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова

РБК 09:36
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле

Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
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Политика

Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом

ФАН 07:59
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Общество

Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом Назарбаева

В четверг, 18 июня стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.
Газета.Ru 10:18
Транспорт

Несколько улиц на юге Москвы оказались затоплены из-за ливней

ЦОДД Москвы сообщает о сильном подтоплении на нескольких улицах, расположенных на юге столицы.
Интерфакс 09:06
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Политика

Песков: западная реакция на статью Путина говорит, что ее прочли и могут задуматься

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, но нет худа без добра, так как каждое прочтение этой публикации позволяет задаться вопросами.
ТАСС 10:10
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в зонах субдукции, т.е. там, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию и уходят под континент.
Независимый публицист 00:40
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Фигурное катание

ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании

Советский спорт 18 июня в 12:08
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
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Футбол

Сегодня ЦСКА на своём поле примет «Зенит»

В субботу, 20 июня, столичная «ВЭБ Арена» примет игру между ЦСКА и «Зенитом».
ГЛАС.RU вчера в 21:53
Общество

С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий

Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
13
Наука

Генетический анализ показал, когда люди начали болеть корью

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science, с помощью генетического анализа ученые смогли установить время, когда началась первая эпидемия кори у людей.
ToDay News Ufa вчера в 15:50
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Гаджеты

Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут в срок

Смартфоны Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro выйдут в запланированный срок.
Актуальные Новости 02:49
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 0:1 (2-й тайм)

ТАСС Спорт 09:41
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Футбол

Юный голкипер «Ростова» Попов: «11-й класс закончил. ЕГЭ через две недели»

Голкипер «Ростова» Денис Попов, участник матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (1:10) сказал, что он закончил 11-й класс и скоро будет сдавать ЕГЭ.
Спорт-Экспресс 09:58
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Происшествия

В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон

REGNUM 06:38
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Политика

Поправки в Конституцию «зацементируют» положение России, заявил Песков

Принятие поправок к Конституции РФ позволит "зацементировать" сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:43
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Общество

В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса

Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Футбол

Игрок «Крыльев Советов» Чернов попросил прощения за матч с «Ахматом»

Газета.Ru 07:53
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Происшествия

Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею при нападении на улице

Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению: он получил ножевое ранение в шею и госпитализирован, преступник задержан.
ТАСС 08:53
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя

ТАСС 09:42
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