Экономика

СеверИнформСеверИнформСбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

В кризисные времена на плечи клиентов ложится дополнительное бремя. Теперь за перевод любой суммы придется платить 1%. Максимальный размер комиссии - тысяча рублей, независимо от региона. Такая система действует с начала лета.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъвчера в 18:50

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Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

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Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы

РИА Новости09:21

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК08:33

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Вести.Ru03:54

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ03:43

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

RT на русском12:03
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