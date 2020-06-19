Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

В кризисные времена на плечи клиентов ложится дополнительное бремя. Теперь за перевод любой суммы придется платить 1%. Максимальный размер комиссии - тысяча рублей, независимо от региона. Такая система действует с начала лета.

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

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