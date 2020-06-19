Экономика
СеверИнформСбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
В кризисные времена на плечи клиентов ложится дополнительное бремя. Теперь за перевод любой суммы придется платить 1%. Максимальный размер комиссии - тысяча рублей, независимо от региона. Такая система действует с начала лета.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
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