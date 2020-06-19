Экономика
РИА НовостиСбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
Читать в источнике
Оценить6,3K
с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъвчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Финансы
Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Общество
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Вероятно, предметы были закопаны во время Второй мировой войны.
Полит.ру 03:10
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля Рудяк решил оспорить в Верховном суде
В Верховном суде РФ был зарегистрирован административный иск, в котором оспаривается указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Кавказ Пост 17 июня в 23:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
На юге, включая курорты Крыма и Краснодарского края, температура воздуха в июле составит до +28–33 градусов, пишет RNS.
Известия 05:00
Общество
Экс-главу Чувашии Игнатьева похоронят 21 июня в Чебоксарах
Похороны бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут 21 июня в Чебоксарах, сообщает пресс-служба руководства региона.
RT на русском 06:16
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Транспорт
РЖД возобновляет сообщение с Мурманском после обрушения моста
ОАО РЖД сняло запрет на отправку грузов в порт Мурманска после недавнего обрушения железнодорожного моста через реку Кола.
Коммерсантъ 09:46
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 04:26
Армия и оружие
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии "Оборонной космической стратегии".
РИА Новости 13:15
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении новых государственных наград: ордена имени Пирогова и медали Луки Крымского.
Gazeta.SPb 08:47
Авто
Опубликованы изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Специалисты «Колеса.ру» решили показать, как мог бы выглядеть «тяжелый» вариант популярного отечественного автомобиля УАЗ «Пикап».
Discover24 04:16
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Газета.Ru 13:08
Общество
Россиянам разрешили посещать пляжи без масок
Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Общество
Генпрокуратура назвала Мордовию самым коррумпированным регионом России
Генпрокуратура составила список самых коррумпированных регионов России за 2019 год.
Дождь вчера в 03:35
Политика
Болтон рассказал о боязни главы Минфина США подорвать доллар санкциями
Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты.
РБК 07:36
Экономика
ВВП России в мае снизился почти на 11%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае — на 3,7%.
Известия 13:22
Происшествия
Взрыв произошел в парикмахерской в центре Петербурга
Взрыв прогремел в парикмахерской, расположенной на улице Садовой в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в пятницу, 19 июня, РЕН ТВ.
Известия 10:25
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Гаджеты
Realme перейдёт на «тёмную сторону». Новый флагман компании получит такой же дизайн, как у всех
Новый смартфон компании с каталожным номером RMX2121, который, скорее всего, выйдет на рынок под именем Realme X3 Pro, получит модуль камеры в том же дизайне, как у сотен других смартфонов 2020 года.
iXBT.com 13:16
Общество
Сын Хрущева скончался в США на 85-м году жизни
Газета.Ru 03:02