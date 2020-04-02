Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке. Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

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