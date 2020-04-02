Коронавирус
URA.RuСбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты
Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке. Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит
Общественное телевидение России07:13
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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SK Hynix представила детали о первой памяти DDR5, производство которой начнется в этом году
Здоровье
Медики: эти продукты снижают сахар в крови
Специалисты советуют, когда повышается уровень сахара в крови, есть блюда с разнообразными специями и травами.
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Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA
В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала.
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УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
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Сахалинские полицейские выявили незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы
Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена.
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Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Политика
Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Авто
Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей
Американская компания Tesla в первом квартале текущего года поставила покупателям более 88 тыс. электромобилей своего производства.
Энергетика
Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Наука
Джазовые гитаристы справились с импровизацией без когнитивного контроля
Американские ученые выяснили, что профессиональные джазовые гитаристы при импровизации обходятся без активной работы лобных долей, обеспечивающих когнитивный контроль — в отличие от их менее опытных коллег.
Здоровье
На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса
На Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Технологии
Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox
Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина
Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.