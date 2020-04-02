Коронавирус

URA.RuURA.RuСбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке. Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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Кредиты на зарплаты через полгода станут платными

Коммерсантъ09:54

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Интерфакс06:23

Беспроцентные кредиты от Сбербанка достанутся только «зарплатным» клиентам

Фонтанка.Ру07:47

Кредиты бизнесу на зарплату оказались не бесплатными

Ведомости07:22

Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит

Общественное телевидение России07:13

Сбербанк сообщил, что ставка по зарплатным кредитам через полгода повысится до 4%

ТАСС07:03

Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

URA.Ru09:04
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

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Shraibikus News вчера в 15:37
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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Космос

SpaceX представило руководство пользователя для ракеты Starship

SpaceX выпустило руководство пользователя для Starship — многоразовой космической ракеты, которую компания разрабатывает, чтобы помочь колонизировать Марс.
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В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

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Сахалинские полицейские выявили незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы

Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена.
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Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
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Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
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Политика

Трамп применил закон военного времени для выпуска аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение применить закон о производстве в военное время для ускорения выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает 2 апреля пресс-служба Белого дома.
REGNUM 16:18
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
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Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

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Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

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Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей

Американская компания Tesla в первом квартале текущего года поставила покупателям более 88 тыс. электромобилей своего производства.
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Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
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Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя

Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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Джазовые гитаристы справились с импровизацией без когнитивного контроля

Американские ученые выяснили, что профессиональные джазовые гитаристы при импровизации обходятся без активной работы лобных долей, обеспечивающих когнитивный контроль — в отличие от их менее опытных коллег.
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На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

На Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox

Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
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Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время карантина

Жители Москвы смогут передвигаться на личном транспорте или такси в случае острой необходимости, однако полиция имеет право их остановить для уточнения цели поездки.
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