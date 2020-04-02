Коронавирус
URA.RuСбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты
Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке. Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит
Общественное телевидение России07:13
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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Белоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель
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Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
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Вирусолог оценил прогноз по завершению вспышки коронавируса в России
Эпидемия коронавируса может закончиться в мае, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью RT.
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Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
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Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
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Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
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Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка
Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
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Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
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В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Общество
На Сахалине продлили карантин прилетевшим из Москвы
До 10 апреля продлили карантин пассажирам рейса SU 6283, прибывшего на Сахалин из Москвы 19 марта в 8:45.
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
ЖКХ
Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ
На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Авто
ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.
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Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Минздраве поддержали решение ряда регионов РФ запретить продажу алкоголя
Министерство здравоохранения России поддерживает решение некоторых регионов страны запретить продажу алкоголя для профилактики распространения коронавируса.