Как уточняет представитель кредитной организации, в Сбербанке такой кредит доступен компаниям, сотрудники которых получают зарплату в данном банке. Как уточняет агентство, банк окажет помощь отраслям, наиболее пострадавшим из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сбербанк объявил о готовности повысить ставку по кредитам на зарплаты

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Здоровье Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.

Политика Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.

Энергетика Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

Политика Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.

Политика Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Общество Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.

Общество На Сахалине продлили карантин прилетевшим из Москвы До 10 апреля продлили карантин пассажирам рейса SU 6283, прибывшего на Сахалин из Москвы 19 марта в 8:45.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

ЖКХ Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Авто ГИБДД и Минпромторг облегчат автомобилистам жизнь Пандемия коронавируса и экономический кризис привели к переносу закона о фотофиксации техосмотра, отмене одного из штрафов ГИБДД и расширению мер поддержки автопрома от Минпромторга РФ.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.