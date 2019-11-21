Экономика

РБКРБКСбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Сейчас базовые ставки на новостройки и вторичное жилье составляют 9,3 и 9,2% соответственно, говорится на сайте банка.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

Ведомости06:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
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Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
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В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревни Колтуши в Ленинградской области мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета 17:28
Технологии

Павел Дуров порекомендовал пользователям удалить WhatsApp

Online47.ru вчера в 16:42
Игры

Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК 16:14
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Спорт

Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Коммерсантъ 16:39
Теннис

Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Sport.ru 01:14
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском 06:14
Политика

МИД России прокомментировал успешные парламентские выборы в Белоруссии

Россия высоко оценила успешное проведение выборов, в ходе которых были соблюдены все международные требования.
Pravda.Ru 14:53
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы

Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Bimru.ru 15:19
Политика

Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 16:17
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Интерфакс 13:03
Политика

Около 1 тыс. человек собрались в Киеве на годовщину «евромайдана»

Известия 14:58
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости 02:50
Общество

Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Lenta.ru 16:37
Экономика

«Газпром» продаст свои акции более чем на 200 млрд рублей

Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
Rambler News Service 03:32
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру 17:40
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости 13:05
Футбол

Эден Азар: никогда не перейду в «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о поступавших ему предложениях со стороны «ПСЖ».
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Футбол

Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».
Sports.ru 15:57
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