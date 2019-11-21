Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Сейчас базовые ставки на новостройки и вторичное жилье составляют 9,3 и 9,2% соответственно, говорится на сайте банка.

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

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