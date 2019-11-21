Экономика

РБКРБКСбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Сейчас базовые ставки на новостройки и вторичное жилье составляют 9,3 и 9,2% соответственно, говорится на сайте банка.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

Ведомости06:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
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Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы аэроэкспресса от Белорусской до аэропорта Шереметьево - теперь он едет 50 минут вместо 35.
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Цитатами с пресс-конференции поделился сайт газеты The Guardian. Мне не нужны новые игроки, заявил 56-летний португалец.
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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова

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В Пушкине 21 ноября во дворе на Артиллерийской улице пьяный мужчина внезапно выскочил из машины и набросился на двух взрослых людей с ребенком, об этом пишет online47.ru.
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Рэперу L’One грозит новое судебное разбирательство

Казалось бы, что после завершения судебных прений между рэпером L'one и представителями лейбла Black Star у музыканта начнется белая полоса.
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