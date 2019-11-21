Экономика
РБКСбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке
Сбербанк объявил о снижении с 22 ноября ставок по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Сейчас базовые ставки на новостройки и вторичное жилье составляют 9,3 и 9,2% соответственно, говорится на сайте банка.
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Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Транспорт
В Москве открыли Московские центральные диаметры
Запуск одного из диаметров привел к изменениям работы аэроэкспресса от Белорусской до аэропорта Шереметьево - теперь он едет 50 минут вместо 35.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Жозе Моуринью: Мне не нужны новые игроки
Цитатами с пресс-конференции поделился сайт газеты The Guardian. Мне не нужны новые игроки, заявил 56-летний португалец.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Наука
По симптомам из романов: медики поставили диагноз жертвам вампиров
Полидори описал только двух жертв, но не указал на их симптомы после нападения. В романе "Камилла" укушенных вампиром было уже три.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией
Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Игры
Valve анонсировала продолжение Half-Life
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Общество
Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, выдвинул обвинительное заключение против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Происшествия
Под Воронежем призывник 16 раз ударил себя сковородой по голове
С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Общество
Кирилл Терешин показал руки после операции
Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Происшествия
В Твери задержана ректор ТГМА Леся Чичановская
Леся Васильевна Чичановская задержана сотрудниками следственного комитета, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Технологии
Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов
"Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским
По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Пушкине полицейский избил двух взрослых и чуть не придушил ребенка
В Пушкине 21 ноября во дворе на Артиллерийской улице пьяный мужчина внезапно выскочил из машины и набросился на двух взрослых людей с ребенком, об этом пишет online47.ru.
Общество
Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам
Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Музыка
Рэперу L’One грозит новое судебное разбирательство
Казалось бы, что после завершения судебных прений между рэпером L'one и представителями лейбла Black Star у музыканта начнется белая полоса.