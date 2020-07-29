Экономика
РБКСбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Авто
В РФ продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
В Москве выставили на продажу редчайший автомобиль ГАЗ-24-34 с V8 под капотом. Соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 02:49
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
Политика
Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек.
ИА Новороссия 06:34
Общество
В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года.
РБК 06:51
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Гаджеты
Компания Logitech выпускает беспроводную игровую гарнитуру G Pro X
Компания Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру модели Pro X. Устройство получило модуль Lightspeed, привлекательный дизайн и высокий уровень спецификаций.
Дни24 вчера в 09:05
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Гаджеты
Samsung может отказаться от Bixby ради соглашения с Google
По информации источника, компания Samsung может начать продвигать голосового помощника Google и магазин приложений Play Store.
Astera 06:18
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Общество
Сады и парки Петербурга закрыли из-за надвигающегося шторма
Питерские заметки 05:57
Авто
Тюменцы предпочитают ездить на автомобилях серого цвета
В целом по стране большинство россиян предпочитают серого цвета автомобили -30%, белого 23% и черного 18%.
Тюменская область сегодня 03:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Джо Байден пойдет на выборы в паре с Камалой Харрис
Ближе к концу кампании соперник действующего президента называет имя политика, который пойдет с ним к финалу в паре и в случае победы на выборах займет пост вице-президента США.
Комсомольская правда 06:00
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 27 июля в 01:11
Авто
Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%
На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".
Деловое.ТВ 04:35
Кино
Фильм об Иркутской филармонии получил награды в Голливуде
Режиссёр из Иркутска оказалась в тройке лучших Документальный фильм Иркутского областного кинофонда "Здесь живёт музыка" взял серебро на ежемесячном голливудском кинофестивале "Independent shorts awards" в номинации "Лучший документальный фильм".
Байкал-Daily 04:51
Общество
В Курганской области заразились коронавирусом 36 человек за сутки
За прошедшие сутки медики выявили 36 новых заразившихся COVID-19.
Царьград 04:57
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Общество
В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
REGNUM 06:52