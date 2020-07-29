Экономика

РБКРБКСбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК обратился за комментарием к Мамуту. В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о 9–11 млрд руб.
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Коммерсантъ06:18

Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group

Московский Комсомолец03:23

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

РБК02:54

Сбербанк вложит дополнительные средства в Rambler Group

Газета.Ru02:35

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%

ТАСС02:19

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб

Интерфакс02:13

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей

Банки.ру02:07
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Общество

В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55%

Как отмечают аналитики, средний чек на набор первоклассника, в который входят ручки, карандаши и другие канцтовары, в июле составил 712 рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году.
Вести Подмосковья 02:40
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Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
176
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
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Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

RT на русском 09:28
2
Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
118
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
1,3K
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
2,1K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
500
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад

Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад.
Кстати.News 27 июля в 06:08
7
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Энергетика

Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.
REGNUM 07:16
2
Экономика

Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом

Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.
Компания 05:05
Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
223
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
191
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
381
Экономика

Бюджет Саратовской области за 2019 год исполнили на 98%

По словам начальника бюджетного управления министерства финансов правительства Саратовской области Елены Гудковой, бюджет за предыдущий год исполнен на 98,8%. А параметры государственного долга области и расходов на его обслуживание за 2019 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Четвертая Власть 08:28
1
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
58
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
28
Здоровье

Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов

Медиа-Центр 35media.ru 08:11
13
Происшествия

Полчища голодных обезьян захватили город и победили полицейских

Lenta.ru 06:31
7
Происшествия

Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Политика

Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
Дума ТВ 07:18
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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