Экономика
РБКСбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
РБК обратился за комментарием к Мамуту. В апреле 2019 года Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о 9–11 млрд руб.
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55%
Как отмечают аналитики, средний чек на набор первоклассника, в который входят ручки, карандаши и другие канцтовары, в июле составил 712 рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году.
Вести Подмосковья 02:40
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Армия и оружие
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
RT на русском 09:28
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад
Коронавирус в Ивановской области резко пошёл на спад.
Кстати.News 27 июля в 06:08
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Энергетика
Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году
Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.
REGNUM 07:16
Экономика
Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом
Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.
Компания 05:05
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Экономика
Бюджет Саратовской области за 2019 год исполнили на 98%
По словам начальника бюджетного управления министерства финансов правительства Саратовской области Елены Гудковой, бюджет за предыдущий год исполнен на 98,8%. А параметры государственного долга области и расходов на его обслуживание за 2019 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Четвертая Власть 08:28
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Происшествия
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Футбол
Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина
Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Политика
Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.
Дума ТВ 07:18
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37