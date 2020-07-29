В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

Экономика «Интер РАО» вновь запустит опционную программу Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.

Шоу-бизнес Водонаева призналась, что была изнасилована в 14 лет Мимо проезжала машина, которая вдруг остановилась. К Водонаевой подошел стройный мужчина в костюме и вежливо предложил ее подвезти.

Политика Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 278

Футбол Чилуэлл близок к переходу в «Челси» Защитник Бен Чилуэлл на этой неделе сообщит "Лестер Сити", что он хочет покинуть клуб, сообщает The Mirror.По информации источника, 23-летний игрок хочет принять предложение о трансфере от "Челси".

Происшествия В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.

Футбол «Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 7

Энергетика «Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики". 6

Общество В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года.

Общество РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный. 367

Происшествия Ядохимикаты отравили воду в Курганской области «В связи с обнаружением в пробах воды из контрольных скважин пестицидов и превышения в пробах атмосферного воздуха по содержанию гидроксибензола (фенол) материалы направлены в следственные органы», — говорится в релизе. 2

Общество Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок за границу Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что гражданам следует повременить с поездками в Турцию, так как это может только увеличить стресс. 6

Политика Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек. 1

Политика ЦИК передал Дмитрию Пьяных думский мандат Дегтярева «Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу»,— сказано в постановлении ЦИКа (цитата по «РИА Новости»). 21