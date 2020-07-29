Экономика
РБКСбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Путешествия
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России
Ростуризм подчеркнул, что в программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны.
Российская газета 04:42
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Шоу-бизнес
Водонаева призналась, что была изнасилована в 14 лет
Мимо проезжала машина, которая вдруг остановилась. К Водонаевой подошел стройный мужчина в костюме и вежливо предложил ее подвезти.
ПолитРоссия 06:56
Политика
Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Футбол
Чилуэлл близок к переходу в «Челси»
Защитник Бен Чилуэлл на этой неделе сообщит "Лестер Сити", что он хочет покинуть клуб, сообщает The Mirror.По информации источника, 23-летний игрок хочет принять предложение о трансфере от "Челси".
Soccer.ru 01:08
Здоровье
Мясников рассказал, как худеть правильно и не набирать вес обратно
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья.
ФАН 03:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ожидает второй волны коронавируса
Татарстану удастся избежать второй волны новой коронавирусной инфекции Covid-19 из-за высокого объема тестирования.
Республика Татарстан 05:36
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
Энергетика
«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
Общество
В МГУ допустили начало учебного года в онлайн-формате
Ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий допустил дистанционный формат обучения в вузе в начале учебного года.
РБК 06:51
Общество
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Происшествия
Ядохимикаты отравили воду в Курганской области
«В связи с обнаружением в пробах воды из контрольных скважин пестицидов и превышения в пробах атмосферного воздуха по содержанию гидроксибензола (фенол) материалы направлены в следственные органы», — говорится в релизе.
URA.Ru 04:23
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что гражданам следует повременить с поездками в Турцию, так как это может только увеличить стресс.
АБН 02:59
Политика
Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек.
ИА Новороссия 06:34
Политика
ЦИК передал Дмитрию Пьяных думский мандат Дегтярева
«Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу»,— сказано в постановлении ЦИКа (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 06:40
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
«Если кто-то говорит о дезинформации, это навязчивая фобия, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу СМИ», — сказал пресс-секретарь.
Известия 05:59
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Политика
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%
Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны.
Российская газета 03:59