Экономика
РБКСбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
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Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
ToDay News Ufa 02:20
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Общество
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
В России на 55% вырос средний чек на набор первоклассника
В 2020 году средняя стоимость «набора первоклассника» в России выросла более чем вполовину.
Gazeta.SPb 05:51
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Экономика
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений
Импорт свинины в Россию достиг минимальных за 30 лет значений.
Ведомости вчера в 21:39
Футбол
«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС Спорт 04:24
Общество
Представительство Korean Air в Иркутске прекращает работу с 1 августа
С 1 августа в Иркутске прекращает свою работу представительство Korean Air. Об этом IRK.ru сообщил представитель авиакомпании.
Твой Иркутск 03:10
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Женщина, которая после трагедии нашла в себе силы полноценно жить, сообщила, что скоро выходит замуж.
Вести.Ru 06:29
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Здоровье
Каждый пятый саратовский врач работает без компьютера
Система цифровизации саратовского здравоохранения может давать сбои и периодически их дает, но это – рабочие моменты.
Взгляд-инфо 05:54
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России сообщило об испытаниях первой атомной подводной лодки — носителя системы «Посейдон».
Рамблер вчера в 12:35
Экономика
Под надзором прокурора. Когда «Норильский никель» станет безопасным
Опять все не ладно Даже если производственные результаты первого полугодия окажутся у «Норильского никеля» получше, чем было в аналогичном периоде 2019 года, в целом за текущий год они могут все-таки понизиться в результате ЧП 24 июля на руднике «Маяк»: из-за остановки сразу восьми насосов в горные выработки, расположенные на глубине 245 метров, стала поступать вода.
ФедералПресс вчера в 10:36
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный.
Газета.Ru 04:12
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Как сообщает портал Deadline, президент IMAX Corp. Рич Гелфонд рассказал, что избранным работникам IMAX показали новый фильм Кристофера Нолана «Довод», мировой прокат которого, возможно, стартует 26 августа.
Киноафиша России 05:25
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44