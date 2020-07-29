В заявлении финансовой организации, которое есть у РБК, указывается, что еще 1,5% она приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

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