Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Политика Захарова отказалась от дебатов из-за трусости Навального Москва, 1 мая 2020, 13:36 — REGNUM Дебаты с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой и блогера Алексея Навального не состоятся из-за условий, выдвинутых стороной блогера. 3,3K

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Общество Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.

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