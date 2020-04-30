Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
Читать в источнике
Комментировать255

Подробнее о событии

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъ30 апреля в 11:31

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС30 апреля в 10:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости30 апреля в 10:44

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс30 апреля в 10:24

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК30 апреля в 11:22

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости30 апреля в 11:15

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск30 апреля в 05:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,2K
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
951
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
964
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
75
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
235
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РИА Новости 10:22
94
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
872
Космос

Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
365
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
56
Шоу-бизнес

На Бари Алибасова написали заявление в СК

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
11
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
354
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
2,2K
Кино

Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы

Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания 30 апреля в 04:24
2
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1,1K
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
328
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
2,1K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
118
Футбол

Каннаваро назвал правильными действия Матерацци в эпизоде с Зиданом

Бывший защитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала» Фабио Каннаваро вспомнил знаменитый момент из финала чемпионата мира 2006 года.
ProstoProSport 09:14
Технологии

В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

OAnews вчера в 14:25
6
Общество

Ученые скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
1,9K
Политика

Минтруд и ФНПР поддержали создание трудовых комиссий

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Министерство труда и социальной защиты поддержали предложение "Единой России" о создании трудовых комиссий.
РИА Новости вчера в 07:29
34
Происшествия

Жители села в Грузии не дали врачам вывезти пациентов с коронавирусом

ТАСС 06:11
37
Общество

Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь

Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
SM News 06:39
4
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
196
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
147
Политика

Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра России.
Национальная служба новостей 30 апреля в 13:21
103
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
654
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное