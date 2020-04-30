Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным.
РБК 06:31
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Футбол
Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
За возобновление сезона-2019/20 Серии А, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, проголосовали все 20 клубов.
Metaratings 08:45
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском 05:42
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
Политика
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
Происшествия
Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области
В 2018 году Русаков перешел на работу в областное правительство, занимал пост директора департамента инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов министерства инвестиций и развития региона, а затем стал советником вице-губернатора Сергея Бидонько.
РИА Новости 06:13
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe вчера в 09:43
Происшествия
Ростовский врач-реаниматолог заразился коронавирусом
Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы №2 заразился коронавирусной инфекцией, все контактировавшие с ним определены, они находятся на самоизоляции, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе.
ТАСС 07:34
Политика
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК 07:52
Общество
Диетолог Зародина рассказала, как перестать много есть на самоизоляции
Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал не переедать во время самоизоляции.
ФАН вчера в 21:28
Общество
Скворцова заявила о выходе на плато по заражению коронавирусом
Россия в последние недели практически находилась на плато по количеству заболеваний коронавирусом, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
Интерфакс вчера в 20:32
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Игры
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56