Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Армия и оружие
СМИ узнали о новых военных закупках Минобороны Литвы
Литва закупает у Великобритании третий минный тральщик типа Hunt сообщает военно-аналитический портал Jane's со ссылкой на британское Министерство обороны.
Sputnik Литва вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия вчера в 14:37
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 30 апреля в 02:16
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 02:54
Авто
В продажу поступил аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
После обновления моторная гамма BJ40 Plus пополнилась современным и экономичным турбомотором от Haval F7, мощность которого была форсирована до 230 л.с. В качестве трансмиссии в паре с таким ДВС работает 8-диапазонный "автомат" от ZF.
Новые автомобили вчера в 00:51
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в последние дни изоляция начала давать результаты и динамика заражений вышла на уровень 5-7% в день.
Деловое.ТВ 01 мая в 12:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Здоровье
В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина
Пример Швеции вызывает споры во всем мире. Главной особенностью модели поведения данной страны оказался полный отказ от карантинных мер.
РЕН ТВ вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня вчера в 05:39
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
Газета.Ru вчера в 23:47
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
Политика
Le Monde предсказал конец гегемонии США после пандемии коронавируса
Миропорядок, построенный под эгидой США после Второй мировой войны, больше не подходит современной реальности и нынешнему балансу сил на международной арене.
РБК вчера в 22:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Космос
NASA готовится к запуску солнечного парусника
Ридус 30 апреля в 10:52
Политика
Песков рассказал о максимальной охране здоровья Путина
Охране здоровья президента РФ Владимира Путина уделяется максимальное внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Народные новости 01 мая в 10:04
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43