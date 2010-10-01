Недвижимость

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п

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NSP.ru01 мая в 02:00

Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

Mirmol.ru01 мая в 01:55

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

Якутия Daily30 апреля в 18:35
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