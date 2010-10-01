Недвижимость
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
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Lenta.ru вчера в 15:48
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Lenta.ru 03:58
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
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В интервью Дэну Харди Гэтжи заявил, что он отказался бы выйти на замену с такой короткой подготовкой, если бы его соперником оказался действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов, как пишет allboxing.
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
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Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
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На Луне обнаружили активную тектоническую систему
ГЛАС.RU 01 мая в 07:14
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Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса
Еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 659 человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
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В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах
Политическая Экспертиза вчера в 13:27
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В Сербии началось возвращение к нормальной жизни от ограничений в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный транспорт, открываются кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.
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«Шахтёр» рассчитывает на возобновление чемпионата Украины с 30 мая
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин выразил надежду на возобновление чемпионата Украины к концу мая.
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Общество
Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
В посольстве КНР в России рассказали, что теперь пассажиры китайской авиакомпании Air China смогут подняться на борт самолета только со справкой об отсутствии заражения.
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Трубоукладчик «Академик Черский» достиг берегов Балтики
Петербургский дневник вчера в 22:16
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42