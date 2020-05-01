Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК01 мая в 11:24

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

Якутия Daily30 апреля в 18:35

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

REGNUM01 мая в 04:10

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

Южный Федеральный01 мая в 02:19

ГК «Ленстройтрест» провела со Сбербанком первую сделку с льготной ипотекой под 6,4% годовых при покупке жилья в Янино

NSP.ru01 мая в 02:00

Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

Mirmol.ru01 мая в 01:55

Банки снижают ипотечные ставки. Даст ли это прирост покупателей жилья и надо ли сейчас брать кредиты?

BFM.ru01 мая в 09:16
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,2K
Здоровье

Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
146
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Политика

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 245 тыс. человек

Жертвами коронавируса в мире стали более 244 тыс. человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.
Взгляд.ру 02 мая в 20:54
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19

Николай Брико: Внутригодовая заболеваемость ОРВИ действительно характеризуется наличием двух волн: осенне - зимняя (октябрь-февраль) и менее выраженная весенняя (март-апрель).
Российская газета вчера в 17:59
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Единоборства

Гэтжи: в челюсть Нурмагомедова попасть тяжелее, чем в Фергюсона

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, которому предстоит поединок с соотечественником Тони Фергюсоном, признался, что не согласился бы выйти на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если бы ему дали мало времени на подготовку.
RT на русском 04:11
Общество

В России за сутки скончались более 70 пациентов с коронавирусом

Москва, 4 мая 2020, 11:23 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 76 смертей пациентов с выявленным коронавирусом в течение суток 3 мая.
REGNUM 04:23
Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости вчера в 05:30
1,6K
Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Футбол

Холанд пошутил на тему победителя «Золотого мяча» в 2025 году

Матч ТВ вчера в 19:22
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
3,6K
Музыка

В Британии выставлена на торги неизвестная запись Маккартни и Старра

Лондон, 4 мая 2020, 09:05 — REGNUM Кассета с ранее не выпускавшейся композицией, записанной участниками The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, будет продана на торгах в Великобритании.
REGNUM 02:05
Общество

За сутки в России подтверждено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны.
Российская газета 02 мая в 04:35
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Газета.Ru 03:38
1,1K
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом

Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Футбол

Защитник «Спартака» Айртон может перейти в «Порту»

Напомним, Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года. Он перешёл из бразильского «Флуминенсе» за €7 млн.
REGNUM 01:57
Гаджеты

Эксперты назвали самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Пятёрку наиболее простых в ремонте аппаратов замкнули модели от крупных производителей: Google Pixel 3a, OnePlus 7T и смартфоны от Motorola линеек G и E. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты исследовательской компании ResearchMe рассказали, что чаще всего пользователи смартфонов обращаются в сервисные мастерские для замены батареи устройства.
REGNUM 03:48
Космос

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

ТАСС 01 мая в 14:14
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Здоровье

На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус

Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
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Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
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Происшествия

В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек

Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время вчера в 01:30
12
Общество

Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
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