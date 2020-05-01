Экономика
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Общество
Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии
Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Здоровье
В Алтайском крае выявили 36 новых случаев коронавируса
Тридцать шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб п противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:41
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Футбол
Уткин отреагировал на слова Шалимова о дармоедах
Известный комментатор Василий Уткин иронично отреагировал на заявление главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который назвал «дармоедами» людей, критикующих действия правительства России.
Metaratings 01:12
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
Происшествия
61 пациента с коронавирусом за сутки выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 61 пациента с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:02
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Экономика
Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости 02 мая в 21:56
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар пандемии
Суть событий вчера в 12:15
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
Общество
Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
RT на русском 01:58
Политика
Трамп указал на ужасную ошибку Китая в ситуации с коронавирусом
После появления нового коронавируса китайские власти совершили ужасную ошибку и пытались ее скрыть.
БИЗНЕС Online 01:09
Экономика
Предприниматели назвали эффективные типы госпомощи бизнесу в России
Несколько типов помощи малому и среднему бизнесу, которые были озвучены в апреле, уже работают в России.
Дни24 02:07
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Здоровье
Главный внештатный онколог Минздрава: рак не уходит на карантин
Об особенностях лечения онкопациентов, мерах безопасности и лекарственном обеспечении в условиях пандемии рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
ТАСС 01:00
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер вчера в 09:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая
Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07