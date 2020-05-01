Недвижимость
REGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
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Сбербанк оформил первый на Кубани договор субсидирования 2/3 процентной ставки по кредиту компании из числа пострадавших отраслей
Муниципальный вестник Армавира01 мая в 04:24
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Комментарии
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
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В Минусинске жестоко убили врача-педиатра
Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром. Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.
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После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
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Рейсы Air China Москва - Пекин будут доступны только для лиц со справкой
Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая смогут подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом.
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Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
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Вспышка коронавируса зафиксирована на одном из крупнейших предприятий соседнего с Новосибирской областью Алтайского края – фармгиганте «Эвалар» в Бийске.
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Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble выкупили у русскоязычного хакера более полумиллиона взломанных страниц пользователей сервиса видеоконференций Zoom, сообщает The Sunday Times.
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Назван лучший россиянин в истории НХЛ в рейтинге The Hockey Writer
В The Hockey Writer составили рейтинг лучших 50 россиян, которые выступали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
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После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.
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Как ранее заявлял сам Дана Уайт, бой пройдут без зрителей, а спортсменов доставят на место проведения турнира на частных самолетах.
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Известия вчера в 23:36
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег
Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
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Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России
За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
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У работников психоневрологического центра в Бурятии выявили SARS-CoV2
Закаменск, Бурятия, 4 мая 2020, 07:26 — REGNUM У медсестры и технического работника Баянгольского психоневрологического центра в Бурятии подтвердили заражение коронавирусом.
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Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
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Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ
Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
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Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
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Газета.Ru 01 мая в 03:12