Недвижимость

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ранее минимальная ставка на новое жильё составляла в Сбербанке 6,5%, на вторичное жильё — 8,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа действует до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.
Читать в источнике
Комментировать288

Подробнее о событии

ГК «Ленстройтрест» провела со Сбербанком первую сделку с льготной ипотекой под 6,4% годовых при покупке жилья в Янино

NSP.ru01 мая в 02:00

Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК01 мая в 11:24

Банки снижают ипотечные ставки. Даст ли это прирост покупателей жилья и надо ли сейчас брать кредиты?

BFM.ru01 мая в 09:16

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

REGNUM01 мая в 04:10

Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п

Камчатка-Информ00:40

Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

Mirmol.ru01 мая в 01:55

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

Якутия Daily30 апреля в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн

Комментарии

Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
629
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news 02 мая в 07:12
322
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
1,1K
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
471
Здоровье

Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы

Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
13
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
293
Хоккей

«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила новые даты проведения чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.
ТАСС Спорт 03:22
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
11
Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
9
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru вчера в 03:37
1,7K
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
833
Космос

В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

ТАСС 01 мая в 14:14
2
Общество

Математики увеличили срок вспышки коронавируса в России

Ученые из Сингапура, которые анализируют ситуацию с новым коронавирусом в мире на основе математической модели, скорректировали прогноз окончания вспышки заболевания для России, "отодвинув" его до 17 августа.
Вести.Ru 03:18
2,8K
Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
19
Авто

В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118

Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
Тарантас Ньюс 02 мая в 09:12
5
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
433
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
338
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

Депутат Госдумы обвинила Уткина в отсутствии патриотизма

Депутат Госдумы Ирина Гусева обвинила известного комментатора Василия Уткина, который назвал Волгоград "городом гопников", в отсутствии патриотизма, сообщает издание "Подьем".
ProstoProSport вчера в 06:37
35
Игры

В сети озвучили версию утечки спойлеров игры The Last of Us Part II

Программная уязвимость стала причиной утечки данных о сюжете игры The Last of Us Part II, заявил экс-редактор портала о компьютерных играх Kotaku Джейсон Шрейер 3 мая в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:54
3
Культура

«Если не можешь купить картину, купи художника»: вышел новый сезон сериала «Миллиарды»

Что в пятом сезоне приводит героев практически к разрыву.
Forbes 03:00
Политика

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
Интерфакс вчера в 10:10
735
Общество

Ряд ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Кристина Кормилицына Вплоть до создания медикаментозных мер профилактики распространения нового коронавируса ограничительные меры в России частично сохранятся.
РЕН ТВ вчера в 22:41
3,6K
Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
1K
Политика

Трамп нашел наказание для Китая

Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Общество

Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
Полит.ру вчера в 08:45
18
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

У шести крымчан подтвердился коронавирус

Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное